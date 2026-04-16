Waly Diouf Bodiang annonce de grands travaux de dragage pour faire revivre le port de Kaolack

Le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAS), Waly Diouf Bodiang, a effectué une mission à Kaolack ce mercredi 15 avril 2026. Ce déplacement s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du plan de réhabilitation de ladite infrastructure.

Selon le Directeur général, cette visite, au-delà des symboles, marque la reprise en main effective du port de Kaolack. Il a expliqué être venu “constater que, depuis 1930, peu de changements notables ont eu lieu sur le site”. Il a précisé que depuis 2023, le dispositif réglementaire est organisé pour permettre cette reprise. Pour marquer le début de cette dynamique, il a souligné, à l’instar du gouverneur, l’urgence des travaux de dragage afin d’améliorer la capacité nautique du chenal.

Waly Diouf Bodiang ambitionne également de faire monter en régime les infrastructures logistiques et les connexions. Il a affirmé sa conviction que le développement du pays passera par les pôles régionaux, Kaolack possédant une histoire portuaire à laquelle il faut désormais donner un avenir. En faisant revivre ce port, c’est toute la région qui retrouvera son dynamisme économique. Au-delà de l’enjeu régional, il s’agit d’un enjeu national puisque Kaolack doit servir de relais pour le trafic malien, permettant ainsi de diminuer les flux et les risques de congestion constatés au niveau de Dakar.

Le Directeur général a rappelé qu’un port repose d’abord sur son infrastructure, notamment ses capacités nautiques et son tirant d’eau. Il a insisté sur la nécessité de rendre la zone facilement navigable pour accueillir un maximum de navires, tout en tenant compte des contraintes techniques constituées par le pont de Foundiougne. Il a reconnu que, pour l’heure, le site n’a de port que le nom, car les attributs réels tels que les moyens de manutention font défaut. Pour y remédier, des partenaires prêts à investir seront mobilisés afin d’acquérir une capacité logistique et de stockage permettant de relier efficacement l’hinterland. Par ailleurs, il a évoqué un repositionnement global visant à faire du PAS un hub intégré, moteur de la transformation économique du Sénégal.

Le gouverneur de la région de Kaolack, Amadou Moctar Watt, a pris la parole pour souligner le grand espoir que les populations fondent sur ce projet. Il a indiqué que la priorité est de reprendre les travaux de dragage du chenal avant de moderniser l’ensemble. Pour capter une partie du fret malien, il estime que des moyens de débarquement conséquents sont nécessaires. Il a également suggéré le développement d’un port sec vers Mbadakhoune ou Maka Kahone, car si le port retrouve sa vocation à temps, les terre-pleins actuels pourront recevoir l’intégralité du fret en transit.

En marge de cette visite, le Directeur général du PAD a procédé à l’installation officielle du nouveau directeur régional du port de Kaolack.