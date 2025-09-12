Trois personnes sont décédées et deux autres grièvement blessées dans un accident de la route survenu mercredi soir près du village de Nguét Boki, sur l’axe Ranérou-Vélingara, au Sénégal. L’accident s’est produit aux environs de 19 heures sur la nationale 3, à hauteur de Naccara. Un véhicule tout-terrain, en route pour Dakar, aurait perdu le contrôle après qu’un cheval ait traversé la chaussée.

Après avoir percuté l’animal, le 4×4 a violemment heurté un groupe de personnes qui attendaient un transport en commun sur le bord de la route. Deux personnes sont décédées sur le coup, et une troisième a succombé à ses blessures durant son transport vers l’hôpital. Les deux autres victimes, grièvement blessées, sont également des hommes. Les gendarmes de Ranérou et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Une enquête a été ouverte et le conducteur du 4×4 a été placé en garde à vue. « D’après les témoignages, l’accident mortel qui s’est produit mercredi aux environs de 19 heures, résulte d’une perte de contrôle du conducteur, de son véhicule en réaction à la présence soudaine d’un cheval qui traversait la chaussée », rapporte Sud Quotidien.