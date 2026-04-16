Banlieue de Dakar : Un sexagénaire condamné à 8 ans de prison pour pédophilie et harcèlement

Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné, ce mercredi 15 avril, M. A. Sow à huit ans de prison ferme pour pédophilie et harcèlement. Ce sexagénaire, qui a reconnu ses torts à la barre, tombe sous le coup du durcissement législatif de mars 2026.

Le verdict est tombé après une heure de délibéré. M. A. Sow, un sexagénaire dont les aveux ont été qualifiés de « glaçants » par l’assistance, passera les huit prochaines années derrière les barreaux. Outre cette peine de prison ferme, le tribunal lui a signifié une interdiction de séjour à Dakar, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute fonction de tuteur ou curateur pendant une durée de cinq ans.

Le scénario d’un traquenard

Les faits remontent au 7 avril 2026. Selon les éléments de l’enquête, c’est à la station du Bus Rapide Transit (BRT) de Golf-Sud que le prévenu a abordé sa victime, M. Niang, un collégien de 14 ans. Sous le prétexte fallacieux de lui offrir des manuels de mathématiques, l’homme gagne la confiance de l’adolescent et obtient son numéro de téléphone.

La suite vire au harcèlement numérique. Le sexagénaire multiplie les appels et l’envoi de vidéos à caractère obscène, allant jusqu’à s’exhiber devant sa caméra. C’est finalement grâce à une collaboration entre les parents du mineur et les forces de l’ordre qu’un piège a été tendu, permettant l’interpellation du suspect.

Des aveux sans équivoque

Lors de l’audience tenue à huis clos, M. A. Sow a d’abord tenté de nier avant de s’effondrer face à la matérialité des preuves numériques présentées par les enquêteurs. Devant les juges, il a fini par admettre non seulement les faits reprochés, mais aussi son habitude de telles « pratiques sombres ».

Le parquet, soulignant la gravité des faits et le traumatisme de la victime, avait initialement requis la peine maximale de 10 ans.

Un arsenal pénal renforcé

Cette condamnation intervient dans un contexte de sévérité accrue. En mars 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a promulgué une loi modifiant l’article 319 du Code pénal, doublant les peines pour les « actes contre nature ». Malgré les inquiétudes de l’ONU et de la FIDH, la législation prévoit désormais jusqu’à 10 ans de réclusion.

Cette décision fait suite à une autre sentence marquante : cinq jours plus tôt, le même tribunal condamnait Mbaye Diouf à six ans ferme en application de ce nouveau texte.