Propos discourtois envers Serigne Touba : Masseck Sarr placé en garde à vue sur auto-saisine du Procureur

Sur auto-saisine du Procureur, la Brigade de recherche (Br) de Saint-Louis a placé Masseck Sarr en garde à vue, mercredi 15 avril. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos discourtois envers le guide religieux Serigne Touba, selon le quotidien Libération. Il devra répondre des faits «d’injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leurs croyances religieuses, outrage à un ministère du culte, menaces d’attentat et de mort».

L’interpellation du mis en cause fait suite à la diffusion d’une vidéo live sur TikTok, où il a tenu des propos jugés «extrêmement grave» envers le fondateur du mouridisme. Toujours selon le journal, «des audios plus abjects sur le fondateur du mouridisqme et ses khalifes ont été extraits du téléphones».

Pour rappel, depuis un an, Masseck Sarr fait l’objet de plaintes et de dénonciations. Il avait même été convoqué par la Section de recherches et mis en demeure.