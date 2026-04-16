Mondial 2026 – France vs Sénégal, le train se payera à 60.500 FCfa l’aller-retour

Il faudra payer cher, très cher, pour assister aux rencontres prévues au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans la banlieue de New York, lors de la Coupe du monde. Selon les informations de The Athletic, les tickets pour le train de banlieue desservant le stade se vendront autour de 100 dollars, soit environ 60 500 FCFA l’aller-retour.

Cette hausse spectaculaire impactera directement les supporters du choc France-Sénégal prévu le 16 juin, ainsi que ceux de la grande finale du Mondial, le 19 juillet.

La compagnie de transports du New Jersey, NJ Transit, prévoit d’augmenter drastiquement ses tarifs pour la période du tournoi (11 juin – 19 juillet). Habituellement fixé à 12,90 dollars (environ 7 800 FCFA), le trajet pour rallier le MetLife Stadium coûtera près de 8 fois plus cher pour les fans de football.

Bien que la décision officielle doive être actée dans les prochains jours, cette politique tarifaire agressive n’est pas une première. Elle avait déjà été appliquée en juillet dernier lors de la finale de la Coupe du monde des clubs opposant le PSG à Chelsea (0-3).

Les supporters des Lions de la Teranga et des Bleus devront donc prévoir un budget transport conséquent. Outre le duel au sommet du 16 juin, le stade accueillera également le 16e de finale de l’équipe de France (si elle termine en tête de son groupe) ainsi que l’apothéose de la compétition, la finale du 19 juillet.