Appel destiné au Président de la Fédération du Nigeria, Son Excellence Ahmed Bola Tinubu (Par Dr Ahmed Khalifa Niasse)

” Monsieur le Président,

Je voudrais vous demander de bien vouloir ajouter le Nigeria à la liste majoritaire des pays africains qui soutiennent la candidature du Président Macky Sall.

Compte tenu des relations fraternelles entre le Nigeria et le Sénégal. En particulier entre celles de ma famille Niasse et votre pays. Nous y avons beaucoup de personnes qui ont, à la fois, les sangs nigérian et sénégalais.

Je vous demande d’accepter que le Nigeria soit parmi les parrains du Président Macky Sall. Car le Nigeria est le pays africain le plus peuplé avec plus de deux cents millions d’habitants. Il ne saurait rester en marge d’une décision aussi importante que le parrainage du Secrétaire Général des Nations unies.”

Dr Ahmed Khalifa Niasse