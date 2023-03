APR : Les nouvelles consignes de Macky Sall au membre de son parti

Le président de l’Apr, Macky Sall, a lancé « un message fort, fédérateur et mobilisateur » aux militants lors d’un Secrétariat exécutif national qui avait des allures de conseil de guerre.

Célébrant le onzième anniversaire de son accession à la magistrature suprême (25 mars 2012) aux côtés de la première dame et des militants, il a réaffirmé « le rejet de toute forme de violence » dans un climat social tendu.

Il s’est également incliné devant la mémoire des jeunes tombés dans le cadre des manifestations, notamment le jeune Mamadou Ly alias Doudou Fall et le jeune Korka Sy, et en a profité pour mettre en garde les fauteurs de ces troubles.

“L’Alliance pour la République et ses alliés ne sauraient accepter la remise en cause de nos acquis démocratiques ainsi que les avancées décisives pour le développement économique et social de notre pays”, renchérit le Sen de l’Apr dans sa déclaration lue par le porte-parole du parti, Seydou Guèye. Macky Sall a, cependant, exhorté les acteurs à ”consolider les fondements démocratiques de notre nation”.