Louga : Une région sous commandement féminin, un fait rare dans l’affectation territoriale

La région de Louga se distingue aujourd’hui par une configuration exceptionnelle dans l’organisation de son commandement territorial. En effet, les principaux postes de responsabilité administrative et sécuritaire y sont occupés par des femmes, une situation encore rare dans le paysage institutionnel sénégalais.

À la tête de la région, le gouvernorat est assuré par Ndèye Nguénar Mbdj, incarnant l’autorité administrative centrale. Elle est appuyée dans la gestion départementale par la préfète Maude Manga, qui veille à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local.

Sur le plan sécuritaire, la présence féminine est tout aussi remarquable. Le commissariat central est dirigé par la commissaire Gnima Diédhiou, chargée de la sécurité publique et du maintien de l’ordre.

Du côté de la gendarmerie, deux femmes occupent également des postes stratégiques : la commandante de compagnie Ndèye Faly Ba et la commandante de brigade Amadou Adama Ba. Leur rôle est essentiel dans la couverture sécuritaire, notamment en zones urbaines et rurales.

Cette forte représentation féminine dans les sphères décisionnelles et sécuritaires constitue un symbole fort de l’évolution des mentalités et de la promotion du leadership féminin au Sénégal. Elle illustre également la reconnaissance des compétences des femmes dans des secteurs longtemps dominés par les hommes.

Au-delà de son caractère inédit, cette configuration à Louga pourrait servir de modèle et inspirer d’autres régions dans la dynamique d’égalité des chances et de valorisation du mérite dans l’administration publique.