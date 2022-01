Sénégal-Guinée : Aliou Cissé recadre Kaba Diawara, pointe du doigt le protocole sanitaire et donne le capitanat à Sadio Mané

En conférence de presse de veille de match contre la Guinée, pour le compte de la 2e journée de la poule B de la Can-2021, Aliou Cissé est revenu sur plusieurs points.

«Je n’ai pas lu les propos de Kaba (Diawara). On se connaît depuis plus de 24 ans et on a vécu de très bons moments. Je le félicite pour son poste. Mais je le comprends. C’est peut-être par manque d’expérience, parce que c’est sa première Can, qu’il tient ces propos. Maintenant, peu importe ce qu’il dit, ça reste un match de foot. Nos relations sont au-dessus de ce match. Le Sénégal et la Guinée, c’est le même peuple. Il ne peut y avoir que la paix entre ces deux pays», répond Aliou Cissé.