Mairie de Ziguinchor : Abdoulaye Baldé tire sur la gestion de Djibril Sonko

Abdoulaye Baldé, président de l’Union des Centristes du Sénégal (UCS), a livré un diagnostic sans détour de la situation à Ziguinchor. Sans s’attaquer directement à des personnes, il affirme ne pas vouloir « tirer sur des morts », mais insiste sur un constat qu’il juge largement partagé par la population : un recul notable dans plusieurs secteurs clés. Infrastructures dégradées, affaiblissement des activités culturelles et sportives, ainsi qu’un manque de soutien aux jeunes et aux associations figurent parmi les principales critiques évoquées.

Selon lui, le malaise est profond et visible, traduisant une perte d’espoir dans de nombreux quartiers. Il souligne également un désengagement envers des acteurs sociaux essentiels, notamment les chefs religieux et les organisations locales. Tout en appelant à tirer les leçons des échecs passés et présents, Abdoulaye Baldé invite à une prise de conscience collective, estimant que l’avenir de la ville dépendra de la capacité des acteurs à répondre concrètement aux attentes des populations et à restaurer une dynamique de développement inclusive.