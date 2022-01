Un gang de trois malfrats a fait irruption, nuitamment, dans le domicile de Serigne Moulaye Mbacké à Mbar, dans le département de Gossas, avant d’emporter ses six moutons, selon des sources de Seneweb.

Après avoir commis leur forfait, les voleurs ont transporté leur butin à bord d’une charrette qui est tombée, plus tard, en panne. Malgré tout, le fils du chef du village de Type Sérére (département de Mbacké) et l’un de ses acolytes ont poursuivi leur chemin à pied avec les six moutons.

Informé des agissements de cette bande s’activant dans le vol de bétail, le commandant de la brigade de gendarmerie de Kaël est entré en action. Ainsi, M. Bèye, membre du gang, est tombé dans une embuscade montée par l’adjudant Saliou Ndiaye et ses hommes.

Toutefois, les deux autres malfrats dont le fils du chef du village de Type Sérére, ont réussi à prendre la tangente. Mais les gendarmes de Kaël n’ont pas lâché prise, parce qu’ils sont aux trousses de ces deux fugitifs.

Actuellement, le malfrat notoire arrêté est placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit. L’enquête suit son cours.