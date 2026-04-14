Assemblée nationale : « absence systématique », Takku-Wallu et les députés non-inscrits dans le viseur de…

Une réunion du bureau et une conférence des présidents, convoquées ce lundi par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ont permis de remettre sur les rails plusieurs dossiers sensibles, dont la proposition de loi relative à la sanction de l’absentéisme parlementaire.

Une loi plutôt qu’un règlement

Initialement annoncée comme une simple « instruction de bureau », la mesure change de dimension pour prendre finalement la forme d’une proposition de loi, jugée plus contraignante. Le bureau a officiellement déclaré recevable, ce lundi, une version « améliorée » du texte. Si le principe avait déjà été validé le 9 avril dernier, Les Échos précise qu’entre-temps, le texte a été retravaillé afin d’être rendu plus efficace.

Takku-Wallu et les non-inscrits ciblés

Cette réforme ne se limite pas à un principe général : elle comporte des cibles précises. Sont particulièrement concernés certains députés du groupe parlementaire Takku-Wallu Sénégal, dont l’Alliance pour la République (l’ancien parti au pouvoir) et ses alliés, ainsi que des non-inscrits, énumère la même source.

Le journal souligne que ces élus se distinguent par une « absence systématique » aux réunions de commission et aux séances plénières.