Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants à Ziguinchor

Un important réseau de trafic de migrants a été démantelé dans le sud du Sénégal par l’Antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT).

L’opération, menée le 9 avril 2026, a conduit à la présentation au parquet de six individus poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie en bande organisée.

Selon un communiqué officiel, cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la préparation imminente d’un départ clandestin vers l’Espagne. Le réseau, dirigé par un ressortissant étranger actuellement en fuite, avait mis en place une organisation bien structurée pour acheminer des migrants par voie maritime.

Les candidats à la migration irrégulière avaient été répartis en deux groupes, avec pour objectif un regroupement final à l’étranger avant un départ collectif prévu le 10 avril 2026. L’embarcation de fortune devait transporter environ 200 personnes, chacune ayant versé la somme de 400 000 francs CFA.

Grâce à un dispositif de surveillance et de filature, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation de cinq suspects sur la plage de Boudody, dans le quartier Goumel à Ziguinchor. Les investigations se sont poursuivies avec l’interpellation de deux autres individus à l’entrée de la ville, sur l’axe menant à Bignona.

L’opération a également permis la saisie d’une pirogue destinée au transport des migrants ainsi que de deux moteurs hors-bord, éléments essentiels du dispositif logistique du réseau.

Lors de leur audition, les mis en cause ont reconnu leur implication dans cette organisation criminelle. Ils ont indiqué qu’il s’agissait de leur quatrième tentative depuis 2025, dont trois auraient échoué. Au total, 537 migrants auraient été concernés par ces opérations, pour un chiffre d’affaires estimé à 213 600 000 francs CFA.

Les enquêteurs ont mis en évidence une structure hiérarchisée du réseau, comprenant un chef en fuite chargé de la stratégie et de la gestion financière, un coordinateur opérationnel basé en Gambie, ainsi que des recruteurs et convoyeurs responsables de la logistique, de l’hébergement et du transit des migrants.

À l’issue de la procédure, les suspects ont été transférés à Dakar où ils doivent être présentés devant le Pool Judiciaire Financier.

Cette opération illustre la détermination des autorités sénégalaises à lutter contre les réseaux de migration irrégulière, un phénomène aux conséquences humaines et sécuritaires particulièrement préoccupantes.