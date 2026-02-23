Ligue 2 : un match endeuillé par la mort d’un joueur de l’AS Saloum

Le destin a frappé en pleine compétition. Ce qui devait être une simple 16e journée de Ligue 2 s’est transformé en drame à Thiès, où l’attaquant de l’AS Saloum, Youssou Diouf, s’est effondré après le coup de sifflet final du match face à l’AS Amitié.

Victime d’un malaise soudain à la fin de la rencontre, le joueur n’a pas survécu malgré l’intervention rapide des secouristes. Son décès brutal a immédiatement provoqué une onde de choc dans les travées du stade, puis à travers tout le pays.

À Kaolack, fief de l’AS Saloum, la consternation est totale. Coéquipiers, dirigeants et supporters peinent à réaliser la disparition de l’un des leurs. Sur les réseaux sociaux comme dans les cercles sportifs, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d’un attaquant engagé, reconnu pour sa détermination et son attachement au maillot.

Au-delà de son club, c’est l’ensemble du football sénégalais qui pleure aujourd’hui un jeune talent fauché en pleine saison.