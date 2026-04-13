7 ans de réclusion criminelle – I Ndao condamné pour viol et charlatanisme

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a rendu son verdict, ce lundi 13 avril, dans l’affaire de viol, de collecte de données à caractère personnel et de charlatanisme impliquant le carreleur I. Ndao. Le prévenu a été attrait devant la barre, le lundi 23 février 2026 pour des faits remontant à 2023, à Pout.

Après délibération, la chambre a déclaré l’accusé coupable de tous les chefs d’accusation et l’a condamné à sept ans de réclusion criminelle.

Selon l’acte d’accusation, le prévenu avait agressé sexuellement N. Fall, une femme divorcée et mère de trois enfants, avant de la filmer après l’avoir menacée avec un pistolet. Il lui est également reproché d’avoir eu recours à des pratiques mystiques pour attirer la victime à son domicile.

À la barre, I. Ndao a catégoriquement rejeté les faits. Il a soutenu que la plaignante était sa petite amie et que les accusations seraient liées à un différend financier. Selon sa version, la victime gérait une tontine d’un montant de 350 000 FCFA dont il devait bénéficier à son tour. Il a déclaré que la plaignante l’avait accusé pour ne pas avoir à lui remettre l’argent de la tontine.

De son côté, N. Fall a expliqué que le prévenu l’avait contactée pour lui dire qu’il avait constaté sur elle des choses anormales, évoquant des « farou rap » qui l’empêcheraient, selon lui, de rester durablement dans un ménage. Il lui avait ensuite proposé des bains mystiques et insisté pour qu’elle vienne les récupérer à son domicile.

La victime a affirmé qu’une fois sur place, l’accusé l’avait conduite dans sa chambre après avoir verrouillé la porte du domicile. Elle a soutenu avoir été violentée, puis menacée avec un pistolet avant d’être contrainte à des rapports sexuels. Elle a également déclaré avoir été filmée à son insu et que l’accusé l’avait menacée de diffuser les images si elle refusait de se soumettre à nouveau.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République avait estimé que les faits étaient établis et avait requis dix ans de réclusion criminelle contre I. Ndao.