Drame sur l’autoroute : un policier a perdu la vie et un autre gravement blessé près de l’école Mariama Niasse

Un accident mortel s’est produit ce matin à hauteur de l’école Mariama Niasse, sur l’autoroute de Dakar, impliquant une moto de service de la police et un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye ».

On en sait un peu plus sur le gros embouteillage enregistré ce matin à hauteur de l’école Mariama Niasse relayé par certains médias: il s’agissait d’un choc mortel survenu dans un accident de la circulation impliquant des policiers en service et un véhicule de transport en commun.

Selon les informations de RFM, les deux occupants de la moto, tous deux policiers en service au commissariat central de Dakar, ont été violemment percutés par le véhicule. Le choc a été particulièrement brutal, entraînant la mort de l’un des agents sur le coup, tandis que son collègue a été grièvement blessé.