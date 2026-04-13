Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fofana Seck promu porte-parole du Président

Le dispositif de communication de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se renforce. Abdoulaye Fofana Seck, jusqu’ici Conseiller Spécial en charge de la communication, vient d’être nommé porte-parole du Président de l’instance.

La Fédération Sénégalaise de Football ajuste sa stratégie médiatique. Par une décision officielle, le Président de la FSF a porté son choix sur Abdoulaye Fofana Seck pour porter la parole de la haute direction.

Déjà rompu aux enjeux d’image de l’institution en tant que Conseiller Spécial, M. Seck voit ses prérogatives élargies. Cette nomination intervient dans un contexte où la communication institutionnelle de la Fédération devient de plus en plus cruciale, entre les défis de la sélection nationale et les grands projets de développement du football local.

Expert reconnu pour sa maîtrise des dossiers techniques et sa proximité avec les instances de décision, Abdoulaye Fofana Seck aura désormais la charge de fluidifier les relations avec la presse et de porter les messages stratégiques du sommet de la Fédération.