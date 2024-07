Changement climatique : Gandiol, un grenier agricole menacé de disparition par le …

Le village de Tassinere, situé dans la région de Saint-Louis, est confronté à d’énormes défis environnementaux croissants dus au changement climatique. Jadis un exemple de biodiversité et d’harmonie écologique, cette localité subit un bouleversement qui menace non seulement son paysage naturel, mais surtout la survie de sa population.

Une menace grandissante

La situation à Tassinere s’est aggravée, en partie, à cause de l’ouverture, en 2003, d’une brèche en amont du fleuve Sénégal. Cette mesure, initialement prise pour protéger la ville de Saint-Louis des inondations, a eu des conséquences inattendues sur les localités environnantes, notamment en accélérant la salinisation des terres. Cette dégradation des sols réduit drastiquement les terres arables, mettant en péril les cultures horticoles qui sont le pilier économique et alimentaire de la région.

Un impact socioéconomique dévastateur

Les conséquences de la salinisation des terres sont particulièrement sévères pour les habitants de Tassinere, qui dépendent fortement de l’agriculture. La région est connue pour être un îlot horticole fournissant des moyens de subsistance à des milliers de ménages. Avec l’expansion des sols salins, ces communautés voient leur capacité de cultiver et de vivre de leurs terres diminuer, menaçant leur sécurité alimentaire et économique.

Les préoccupations des habitants de Tassinere sont amplifiées par les souvenirs récents de la disparition des villages voisins de Doun Baba Dièye et Keur Bernard, engloutis par l’eau et les changements environnementaux. Ces événements tragiques illustrent la vulnérabilité de la région face aux perturbations climatiques et suscitent des craintes quant à l’avenir de Tassinere.

Un appel à l’action

Face à cette situation critique, l’African Journalists Forum, à travers son projet Veille informationnelle sur l’environnement à Tassinere, Pilote Bar et Saguiri (VIE-TAPISA), a organisé une visite de presse dans la localité. L’objectif est de sensibiliser les autorités et d’inciter à une action rapide pour protéger les zones menacées.

Le docteur René Massiga Diouf, président de l’association, a longuement insisté sur les menaces qui pèsent sur Tassinere, rappelant les effets désastreux des changements climatiques sur les zones côtières du Sénégal, y compris Saint-Louis et Dakar. Il a souligné que Tassinere, Pilote Barre et autres localités environnantes, doivent être protégées, afin d’éviter qu’elles ne subissent le même sort que Doun Baba Dièye et Keur Bernard

Une urgence mondiale

La situation à Tassinere n’est pas isolée. Elle reflète un phénomène mondial où les zones côtières sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques. Le Dr Diouf a souligné que bien que ce problème soit global, il nécessite des réponses locales adaptées pour préserver les communautés et les écosystèmes.

En conclusion, la situation à Tassinere est un rappel brutal des réalités des changements climatiques et de la nécessité d’une action urgente et coordonnée pour protéger les populations et les environnements vulnérables. Les autorités sénégalaises, en collaboration avec les organisations internationales, doivent intensifier leurs efforts pour trouver des solutions durables et préserver ce qui reste de ce grenier agricole vital.