Ce mercredi, le candidat á la mairie de Ziguinchor Ousmane Sonko, face aux journalistes, s’est adressé à la population du sud pour leur présenter son programme. Il tient à expliquer ce programme á toute la population du sud en particulier, mais aussi á toute la nation sénégalaise.

Il tient á préciser que nous allons vers des jours meilleurs dans la politique sénégalaise, faire de la politique ne va pas seulement être dans la rue se disputer se quereller, ou prendre l’argent des caisses du gouvernement pour le donner aux populations pour en retour demander leurs de voter pour eux. ”Nous ne somme pas sur la scène politique sénégalais depuis longtemps, mais nous pouvons nous vanter d’avoir apporter un changement qualitatif dans celui ci”.

Selon lui, il va se mettre devant la presse, leur expliquer son programme, et échanger avec eux entre des questions et des réponses, discuter autour d’un débat, ainsi accueillir des critiques et des contributions dans la cordialité. C’est la troisième fois que nous proposons un programme qui ne va pas seulement s’arrêter dans une commune de 9 km2, mais un programme qui va être national.

”Cependant il faut aussi noter que de 2016 á nous jours, nous avons produit 3 ouvrages: le premier sur le pétrole sénégalais, le deuxième intitulé La solution pour un Sénégal nouveau, et un troisième sur la décentralisation. Et après la production de tous ces ouvrages, nous avons le courage de nous mettre devant les journalistes, les professeurs d’universités, ainsi que les organisations sociaux professionnelles, et de débattre avec eux pour leur expliquer pourquoi nous les avons écrit comme cela. Et cela fait partit de la rencontre d’aujourd’hui”.

Durant la rencontre Oumane Sonko a demandé aux journalistes, les organisations sociaux professionnelles á inviter les candidats á un débat public pour pouvoir présenter leur programme. Selon Sonko: ”j’ai entendu dire que un des candidats est prêt á débattre, et j’affirme devant vous les journalistes et acteurs sociaux professionnels que je suis prêt á débattre avec lui dés demain á la condition que que les candidats publient leurs programmes”.

”Nous sommes au courant que les partisans de Benno Bokk Yakkar, essaient de forcer et d’introduire 1500 cartes dans le circuit. Cependant nous encourageons et félicitons le gouvernant et le Préfet qui ont refusé ce fait, c’est ce que l’on attend de l’administration. Et que la paix et la non violence que nous prônons ont des préalable.

Focus sur le programme qui est divisé en trois parties:

En premier lieu le plan communal de Ziguinchor avec trois objectifs: citoyenneté active et agissante

En second lieu le volet territorial, le cadre de vie,

Et en fait le financement des programmes: Eradiquer l’extreme pauvreté ratisser large, économie sociale et solidaire ainsi de suite.