L’affaire de la petite sénégalaise, violée à la Mecque, que Kewoulo avait révélée au monde au moment où le consulat général du Sénégal à Djeddah cherchait à l’étouffer, va enfin être rejugée par les tribunaux de Dakar. Arrêté le 9 octobre 2020, par la Section de Recherches de la gendarmerie, Abou Mouhamed Ndiaye, l’homme accusé de viols répétés sur une gamine âgée de 8 ans -au moment des premiers faits présumés-, avait été placé en détention à la prison du cap manuel. Et risquait de lourdes peines de prison. Mais, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il a été jugé en l’absence de la partie adverse et libéré discrètement.

Défendu par Me Yaré Fall, Abou Mouhamed Ndiaye, dont le dossier devait être jugé par une chambre criminelle –plus que le viol, c’est la pédophilie qui devait être visée ici- s’est retrouvé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Alors que la maman de la fillette attendait tranquillement de recevoir sa convocation, pour venir faire face au violeur présumé de sa fille, “elle été informée, par une connaissance, que Abou Ndiaye avait été remis en liberté.” A-t-elle fait savoir à Kewoulo. Ce qu’elle ignore, c’est qu’au moment où elle se démenait pour gérer le quotidien de sa famille, que le ministère des Affaires Etrangères avait fait rapatrier sans leur assurer la moindre aide, Abou Ndiaye, accompagné de son avocat, était présenté devant le tribunal.

Trois fois de suite, il s’est retrouvé devant les juges sans ses accusateurs. “Normalement, puisque son numéro est dans la procédure, le tribunal devait informer la plaignante de la date de l’audience. Aussi, un huissier de justice devait aller lui remettre la convocation. Mais, rien de tout cela n’a été fait.” Ont fait savoir des sources judiciaires. Mis devant le défaut de présentation des accusateurs, les juges n’avaient de choix que de remettre Abou Ndiaye en liberté, comme le réclamait son avocat. “Il a été jugé et relaxé le 26 octobre 2020“, comme l’a vérifié Kewoulo auprès du greffe du tribunal des flagrants délits de Dakar. “Je suis originaire de Saint-Louis. En plus de chercher des moyens pour regrouper ma famille et me trouver une maison à Dakar où je n’avais pas mis les pieds depuis plus de 15 ans, j’étais souffrante et alitée. Je n’avais aucune information et pensais que le tribunal allait, au moins, me convoquer. Et j’ai été choquée d’apprendre que l’homme qui a violé ma fille a été simplement remis en liberté.” A confié la maman.

Comme elle, la victime physique de ces viols présumés a eu la surprise de sa vie quand elle a appris cette nouvelle qu’elle a prise pour une énième agression sexuelle. Et, ayant compris la détresse de sa maman, elle s’est -comme qui dirait- sentie «responsable» du calvaire que vit sa famille. D’ailleurs, un jour elle avait dit à sa mère: “maman, je suis désolée de t’avoir fait subir tout ça. Laisse tout entre les mains d’Allah. Allah a tout vu.” Décidée à ne pas laisser ce déni de justice prospérer, la maman a pris son courage à deux mains et est allée se plaindre auprès de l’avocat, Me Clédor Ciré Ly. “Dès que nous avons été saisis, une course contre la montre a été déclenchée pour être dans les délais et faire opposition de ce jugement. Normalement, un mois après l’énoncée du verdict et la signification de la décision à la partie adverse, le jugement devient définitif.” A fait savoir Me Clédor Ciré Ly.

Alors qu’Abou Ndiaye et son avocat avaient cru que les choses étaient pliées et que la partie adversaire ne serait mise que devant le fait accompli et ne pourrait plus évoquer le dossier devant un tribunal sénégalais, Me Clédor Ciré Ly a rattrapé son retard. Et rebattu les cartes. “Nous avons commis un huissier de justice qui est allé jusqu’à Dagana pour remettre une convocation au mis en cause. A en croire des confidences obtenues par Kewoulo, “c’est le 15 janvier que les protagonistes vont se retrouver devant la barre du tribunal de grande instance de Dakar. Et, pour la première fois, Abou Mouhamed Ndiaye fera face à sa présumée victime à la mère et au frère qui les aurait surpris.” Cette fois-ci, le jugement ne se fera pas discrètement. Il sera public et de manière contradictoire.