Arrestations de supporters sénégalais au Maroc : HSF réclame leur libération

L’organisation Horizon Sans Frontières (HSF) a vivement réagi aux arrestations de supporters sénégalais au Maroc survenues à la suite de la victoire des Lions de la Teranga en finale de la Coupe d’Afrique des nations. Dans un communiqué, l’organisation dénonce des interpellations qu’elle juge « disproportionnées » et contraires aux libertés fondamentales.

Selon HSF, les personnes arrêtées « n’ont fait qu’exprimer leur joie après une victoire sportive », rappelant que « rien ne saurait justifier la privation de liberté de citoyens venus soutenir pacifiquement leur équipe nationale ».

L’organisation estime que ces arrestations « soulèvent de graves préoccupations quant au respect des libertés individuelles et du droit à la célébration ».

L’ONG insiste sur la dimension symbolique du football en Afrique. « Le football est un facteur de fraternité et de rapprochement entre les peuples africains. Il ne doit jamais devenir un prétexte à la répression », souligne Horizon Sans Frontières, appelant à une gestion plus mesurée de l’ordre public dans ce type de contexte festif.

Face à cette situation, HSF exige la libération des supporters sénégalais arrêtés et appelle au respect de leur dignité. L’organisation, plaide pour que « la solidarité africaine et l’esprit du sport priment sur toute logique sécuritaire excessive ».

In fine, Horizon Sans Frontières rappelle invite les autorités à privilégier l’apaisement et le dialogue.