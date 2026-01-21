Poursuivi pour le meurtre d’une prostituée, comment Tall Tangana a été acquitté après 7 ans de prison

Après sept années passées en détention préventive, Tall Tangana a été acquitté par la chambre criminelle de Mbour. Il était poursuivi pour le meurtre de F. Ndao, une prostituée dont le corps avait été retrouvé sans vie en décembre 2019 à Saly Portudal. La décision a été rendue à l’issue de l’audience tenue le vendredi 16 janvier, mettant fin à une longue procédure judiciaire suivie avec attention par l’opinion locale.

Originaire de la commune de Dramé Escale, dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack), Tall Tangana, vendeur de tangana, avait été interpellé en février 2020 avant d’être placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Il était accusé du meurtre de F. Ndao, dont plusieurs effets personnels avaient été retrouvés en sa possession lors de son arrestation.

Les faits remontent au 25 décembre 2019. Tôt dans la matinée, les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Saly Portudal sont informés de la découverte du corps sans vie d’une jeune femme, abandonné au bord d’une piste latéritique menant vers la forêt classée de Saly. La victime est retrouvée nue, présentant des traces de violence. Elle sera par la suite identifiée comme F. Ndao, prostituée, divorcée et mère de deux enfants, également originaire de Dramé Escale.

Les gendarmes procèdent aux constats d’usage sur les lieux avant que la dépouille ne soit transportée par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Une enquête est aussitôt ouverte. Dans le cadre des investigations, les enquêteurs procèdent à la géolocalisation des téléphones portables de la victime. Cette opération révèle que l’un des appareils est utilisé par Tall Tangana.

C’est dans ce contexte que Tall Tangana est interpellé en plein jour lors d’une foire organisée à Joal. Il est alors trouvé en possession de deux téléphones appartenant à la défunte, ainsi que d’un sachet en plastique contenant plusieurs de ses effets personnels, notamment une pièce d’identité, une chaîne, une pommade, un autre téléphone portable et une perruque. Ces éléments conduisent les forces de l’ordre à le conduire dans les locaux de la brigade de recherches de Saly Portudal pour les besoins de l’enquête.

Au cours de son audition, Tall Tangana, marié et père de famille, nie toute implication dans le meurtre. Dans un premier temps, il affirme ne pas connaître la victime, bien qu’ils soient originaires de la même localité. Par la suite, il modifie sa version et déclare avoir connu la défunte, qu’il présente comme ayant travaillé chez lui comme femme de ménage durant la foire de décembre 2019. Il précise qu’elle se serait présentée sous le nom de Rokhy Ndao et non celui de F. Ndao. Il soutient n’avoir jamais entretenu de relation intime avec elle et affirme ignorer les circonstances de sa mort.

Malgré ses dénégations, Tall Tangana est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il passera sept années en détention préventive, dans l’attente de son jugement. Devant la chambre criminelle de Mbour, l’accusé est longuement revenu sur les circonstances de son arrestation. Il a expliqué avoir récupéré les affaires de la victime en pensant qu’un client les avait oubliées sur la table où il tenait son commerce le jour de la foire. Selon ses déclarations, ce n’est qu’un mois plus tard, de retour dans son village, qu’il aurait activé l’un des téléphones retrouvés et y aurait inséré sa propre puce, ce qui aurait permis sa géolocalisation deux mois après les faits.

Cette ligne de défense n’a pas convaincu le ministère public. Le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour établir la culpabilité de l’accusé. Toutefois, au terme des débats et après délibération, la chambre criminelle de Mbour a jugé les charges insuffisantes pour retenir la culpabilité de Tall Tangana.