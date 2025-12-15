Célébration de la Journée internationale des droits de l’homme : Vers la relance prochaine du Parlement des enfants

L’Assemblée nationale du Sénégal va relancer prochainement le Parlement des enfants, a annoncé lundi, son président Malick Ndiaye, parlant notamment d’un ‘’espace structuré’’ devant permettre aux plus jeunes de s’initier à la vie publique pour une meilleure compréhension du fonctionnement des institutions du pays.

“Ce parlement des enfants ne sera pas qu’un cadre symbolique. Il sera un espace institutionnel structuré permettant aux enfants de s’initier à la vie publique et aux principes démocratiques, de comprendre le fonctionnement des institutions, d’exercer pleinement leur droit à l’expression et à la participation et de formuler des propositions sur les questions qui les concernent’’, a-t-il notamment expliqué.

Malick Ndiaye présidait la cérémonie officielle de la première édition du Prix national des Droits de l’homme autour du thème ‘’ la promotion et la protection des droits de l’enfant : enjeux, défis et perspectives’’

Le président de l’Assemblée nationale s’est félicité du choix du thème qui évoque ‘’l’expression d’une exigence morale, une responsabilité politique et un engagement collectif.

Il a aussi souligné que “la manière dont une société protège ses enfants est un véritable baromètre de sa vision de l’avenir, de sa justice sociale et de la solidité de sa démocratie”.

Dans cette perspective, le parlement des enfants sera un ‘’véritable cadre d’apprentissage citoyen et un lieu où se construisent la responsabilité, le dialogue et le respect des droits humains, a martelé M. Ndiaye.

Selon lui, ‘’les droits humains ne se réalisent pleinement que lorsqu’ils sont portés, défendus et transmis par chacun. Ils doivent inspirer nos décisions publiques nos interactions sociales, nos pratiques professionnelles et nos engagements communautaires’’.