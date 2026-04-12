La situation des 18 supporters détenus au Maroc au coeur de la Hadara nationale

La ferveur religieuse s’est emparée de la ville aux deux gares ce vendredi après-midi 10 avril 2026, à la faveur de la 7e édition de la Hadara nationale organisée à la Promenade des Thiessois (ex-Place de France) par le Dahiratoul Abnaou Hadara Tidianiyya de Thiès. Cet important rendez-vous spirituel de la confrérie Tidiane a été présidé par Serigne Sidy Ahmed Sy, figure religieuse influente de la famille Tidiane.

Dans une atmosphère de recueillement et de dévotion, marquée par des prières collectives, le guide religieux a saisi l’opportunité pour évoquer la situation des 18 supporters sénégalais actuellement en détention au Maroc. Serigne Sidy Ahmed Sy a rappelé les liens historiques et fraternels qui unissent les Sénégalais et les Marocains, insistant sur la solidité de cette relation diplomatique et culturelle, souvent citée en exemple en Afrique.

Préoccupé par les lenteurs observées dans la procédure de libération des intéressés, le chef religieux s’est interrogé : « Où se situe réellement le blocage ? ». Il a souhaité une clarification rapide du dossier et a souligné, dans son plaidoyer, le rôle déterminant que pourrait jouer le souverain marocain, Mohammed VI. Pour Serigne Sidy Ahmed Sy, au regard de l’amitié profonde entre les deux nations, le Roi pourrait, par un geste de haute portée symbolique, faciliter la libération des 18 ressortissants sénégalais.

Il n’a pas manqué de réitérer son attachement aux excellentes relations entre Dakar et Rabat, appelant à leur consolidation à travers des actes forts, notamment dans la gestion de cette affaire.