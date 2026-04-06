Sénégal vs Maroc: pourquoi le rapport de Ndala a été remplacé par celui de Lemkecher

Selon les documents consultés par le journal Le Monde, Jean-Jacques Ndala, arbitre de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, a stipulé un “arrêt de jeu temporaire” du Sénégal dans son rapport. Le sifflet congolais a confirmé que le match s’est poursuivi à son terme, avec la victoire des Lions de la Téranga.

Cependant, ce rapport de l’arbitre central a été contredit par celui du coordinateur général de la rencontre, le Tunisien Khaled Lemkecher. Dans son rapport, ce dernier a noté que les Sénégalais sont « allés dans les vestiaires, abandonnant le match ».

Dans sa décision polémique d’attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert au détriment du Sénégal, le jury disciplinaire de la CAF s’est basé sur ce rapport de Khaled Lemkecher, plus que de celui de l’arbitre Jean-Jacques Ndala et de la loi 5 de l’IFAB disposant que les décisions de l’arbitre central sont irrévocables.

Reste désormais à savoir ce que décidera le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi par le Sénégal.