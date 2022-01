Société: Un jeune marié viole une fillette de 13 ans ……

B. Nd., jeune marié âgé d’une trentaine d’années, croupit en prison pour viol. Il est accusé d’avoir bâillonné et abusé sexuellement d’une petite fille de 13 ans. Les faits ont eu lieu la semaine dernière au village de Toro Bèye, dans le département de Kébémer.

Ce jour, relate L’Observateur qui donne la nouvelle, profitant de l’absence des parents de la gamine, B. Nd. la bâillonne et l’entraîne dans les toilettes pour la violer. Intriguée, une fille de 4 ans qui assistait à la scène, est allée s’en ouvrir à sa maman qi assistait à une cérémonie religieuse, non loin de la concession familiale.

«Maman, B. ND est en train de frapper M. D .B.», dit-elle, en pleurs. La mère se lève brusquement et se dirige vers sa maison. Sur les lieux, elle aperçoit le présumé violeur escaladant le mur de la maison pour prendre la fuite.

Elle découvre les parties intimes de sa fille maculées de sang. Après diagnostic, le rapport gynécologique révèle une défloraison hyménale récente. Arrêté, le mis en cause a été déféré, jeudi dernier, au parquet.