Tambacounda / Covid-19 : Les résultats du test effectué sur le français décédé sont négatifs.

C’est un très grand ouf de soulagement qu’ont poussé les populations de Tambacounda au lendemain du décès d’un Français âgé de 77 ans. En effet, ce dernier en provenance de Bordeaux est décédé hier au cours de son évacuation à l’hôpital régional de Tambacounda.

L’homme est arrivé au Sénégal en compagnie d’autres touristes qui étaient basés au campement de Gouloumbou. Juste apres le décès, le medecin chef de région a pris le soin de désinfecter l’hôpital régional et avait mis en quarantaine le campement où résidait le défunt et ses amis. Des prélèvements avaient été faits et envoyés à l’Institut Pasteur de Dakar.

Les résultats qui étaient attendus ce matin sont connus. Ils se sont avérés négatifs, selon le médecin chef de région.

Le Docteur Bayal Cissé assure que pour le moment aucun cas de Coronavirus n’est enregistré dans la région, mais invite les un et les autres à la vigilance…