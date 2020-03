Olympiacos FC: Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba testés négatifs au coronavirus

Les internationaux sénégalais, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, en contact récemment avec leur président touché par le Covid 19, n’ont pas été mis en quarantaine même s’ils ont effectué le test de contrôle du Covid 19.

Le club a communiqué les résultats ce mercredi et ils sont tous négatifs. « L’Olympiacos FC informe qu’après les examens médicaux requis auxquels tous les membres du personnel de football, ainsi que les membres du conseil d’administration et le personnel, ont été soumis, tous les tests se sont révélés négatifs pour le virus COVID-19 » a-t-il rapporté dans un communiqué. De ce fait, leur présence sur la liste des « Lions » sélectionnés contre les « Djurtus » n’est pas compromise.

Pour rappel, le président de l’Olympiacos, Evangelos Marinakis, avait déclaré avoir contracté le coronavirus, moins de deux semaines avant le match d’Europa League contre Arsenal.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le match du club londonien contre Manchester City, qui était prévu ce mercredi, est reporté, par les responsables de la Premier League.