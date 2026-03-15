Accident mortel : un agent de la DPAF décède sur l’axe Tambacounda–Kaolack

La Police nationale a le regret de vous faire part du rappel à Dieu de l’Agent de Police Youssou DIOP, issu de la 40 ème promotion de la Direction de la Formation.

Le défunt était en service au Commissariat Spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF). Son décès est survenu à la suite d’un accident de la circulation sur l’axe Tambacounda – Kaolack.

En cette douloureuse circonstance, le Directeur Général de la Police nationale s’incline devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses frères d’armes.