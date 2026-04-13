TAMBACOUNDA : L’Imam Abdoulaye Keïta sacré « Homme de l’année » par l’ASCOJA/TC

La 2ᵉ édition de l’événement ASCOJA/TC, organisée sur l’esplanade de la mairie de Tambacounda, a été le théâtre d’un hommage appuyé à l’Imam Abdoulaye Keïta. Le guide religieux a reçu le titre d’Homme de l’année 2025/2026 des mains de l’autorité préfectorale.

La capitale du Sénégal oriental a célébré ses modèles de vertu ce week-end. Sous le parrainage de l’Association pour le Soutien et la Coordination des Jeunes Arabisants (ASCOJA/TC), l’Imam Abdoulaye Keïta a été la figure centrale d’une cérémonie placée sous le signe de la reconnaissance communautaire.

L’onction de l’autorité administrative

L’événement a pris une dimension solennelle avec la participation active du Préfet du département, Alioune Badara Mbengue. C’est lui qui a remis au récipiendaire ses deux distinctions : un diplôme de reconnaissance et le prix très convoité d’« Homme de l’année 2025/2026 ». Ce sacre vient couronner un engagement de longue date en faveur de la cohésion sociale et des valeurs de solidarité dans la région.

Un message de paix et de gratitude

Humble dans la distinction, l’Imam Keïta a salué le travail de l’administration territoriale avant d’exprimer sa reconnaissance envers la jeunesse arabisante. « C’est un honneur qui appartient à toute la communauté », a-t-il laissé entendre, tout en formulant des prières pour la pérennité des actions de l’ASCOJA/TC.

À travers ce prix, l’organisation réaffirme l’importance du leadership religieux dans la régulation sociale et la promotion d’une citoyenneté active à Tambacounda.