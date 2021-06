Société: Djeyna Diallo, une responsable PDS et militante des Droits de l’Homme jeté du 2ème étage de son immeuble

C’est une affaire très grave que Kéwoulo tente de percer depuis samedi dernier. Et elle met en scène une responsable du PDS, militante des Droits de l’Homme et activiste originaire de Kolda. Mère d’une fille, Djeyna s’était fait connaitre ces derniers temps en militant contre les violences faites aux femmes. C’est dans ces conditions qu’elle avait, en mars 2020, contacté Kéwoulo pour mobiliser son réseau et soutenir Djeyna Baldé, cette adolescente de 17 ans abusée et engrossée par Mamadou Diop Iseg.

Aussi, Djeyna Diallo a été celle qui, à coté de Kéwoulo, s’était battue avec Aïssatou Ba “Droits des Femmes” pour sortir Ramatoulaye Diallo de la prison de Thiès où son mari, Mamadou Aliou Bouyssou Diallo, l’avait enfermé, privant ainsi -quatre petits parisiens abandonnés à eux-mêmes- de leur mère. Et confrontés aux pires moments de leur existence. C’est cette femme-là éprise de justice et combattante des Droits des femmes qui a été victime d’une tentative de meurtre, ce vendredi, dans son appartement à la Gueule Tapée. A en croire les premières informations obtenues par Kéwoulo, “c’est le vendredi dernier vers minuit qu’elle a été jetée de son balcon du 2ème étage par un homme qui a fait irruption dans son appartement.”

Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte par Kéwoulo, “ce soir elle était partie au guichet automatique des banques (GAB) retirer de l’argent. Et c’est en revenant de ce retrait qu’elle a été suivie par un homme qui a réussi, on ne sait comment, par s’introduire dans son appartement.” Toutefois, Djeynaba Diallo qui s’était installée dans son canapé, pour regarder la télé, aurait aperçu une silhouette dans son balcon. “L’homme était muni d’un couteau et a tenté de la poignarder. Ensuite, une bagarre a éclaté et c’est dans ces conditions-là que Djeyna a été jetée du balcon de son appartement.” A confié à Kéwoulo une source familiale qui veut rester anonyme.

Si la piste crapuleuse de cette affaire est fortement soutenue par de nombreuses sources, rien ne prouve -pour le moment- que la tentative de meurtre soit liée aux activités politiques de Djeyna Diallo dite Diabou. Pour rappel, responsable politique du PDS, elle se bat depuis des années pour le triomphe de Karim Wade. Et si cette femme-là a pu être secourue rapidement, c’est grâce à son gardien d’immeuble. Alerté par la chute brutale de Djeyna sur le pavé, c’est ce vigile-là qui a donné l’alerte et est parti à la chasse à l’homme. Aidé par des voisins, c’est lui qui a procédé à l’arrestation de l’agresseur. Et furieuse, la foule s’est mise à le tabasser au moment où le gardien tentait de joindre la police du 4 ème arrondissement. Au même moment, intrigué par cette foule qui s’était déchainée sur un individu, un des éléments du commissariat de la Médina -qui passait par là- s’est interposé; empêchant la foule de le lyncher à mort.

Aussitôt, des éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police sont arrivés pour exfiltrer l’homme. Mis, aussitôt, en position de gardé à vue, le mis en cause a été identifié sous le nom de Khadim Diouf. Il serait étudiant sans autre précision. C’est ce mardi qu’il doit être présenté au parquet après plus de 48 heures de garde à vue. De son côté, secourue par les populations avant l’arrivée des Sapeurs Pompiers, Djeyna Diallo a été acheminée à l’hôpital Principal de Dakar. Reçue par le service des Urgences, elle est depuis samedi dans la matinée en réanimation. A en croire des sources médicales, “son pronostic vital n’est pas engagé.”