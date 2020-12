Contrairement à notre réputation d’oiseau de mauvaise augure, c’est une bonne nouvelle que Kewoulo vous annonce ce matin. Après les articles alarmants, alertant sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les quatre petits parisiens abandonnés par leur père, et privés de leur maman, Ramatoulaye Diallo, emprisonnée pour une histoire de diffusion de données personnelles, c’est pour vous annoncer la remise en liberté de la maman que Kewoulo revient, cette fois-ci, sur ce dossier sensible.

Le tribunal des flagrants délit de Thiès vient de se prononcer sur le sort immédiat de Ramatoulaye Diallo. Reconnue coupable de diffusion de données personnelles, la maman des quatre petits français abandonnés par leur père, au Sénégal, est sortie de prison. Les juges ont décidé qu’elle devait être condamnée à 10 jours de prison. “Et puisque vous avez déjà passé 15 jours en détention, j’ordonne votre remise immédiate en liberté” a décidé le président du tribunal, conscient qu’en étant clément, envers cette maman désespérée, il venait au secours de toute une famille. De quatre petits parisiens devenus, malgré eux, le symbole de la vengeance aveugle d’un homme décidé à se débarrasser d’une ancienne élue de son cœur.

A l’énoncée de cette décision que tous les supporters de Ramatoulaye attendaient, ce sont des ouf de soulagement qui se sont fait entendre dans la salle. Et, un groupe de femmes qui avait fait le déplacement du tribunal de Thiès pour soutenir Ramatoulaye Diallo n’a pu s’empêcher d’applaudir. “Je voudrais au nom de Ramatoulaye Diallo, qui quittera sa prison cet après-midi, dire merci à tous ceux qui ont partagé nos peines. Tous ceux qui ont pensé à ces enfants. Ceux qui ont pleuré pour eux. Ceux qui sont venus à notre secours, ici au Sénégal comme partout à travers le monde. Merci. Nous n’avons pas d’autres mots.” A déclaré Khadidjatou Diallo, une des soutiens de Ramatoulaye Diallo visiblement émue aux larmes. Avec cette remise en liberté et la fin de l’action judiciaire concernant cette plainte déposée par sa rivale-Sariatou- et troisième épouse de son mari, Ramatoulaye, va dès demain, reprendre son combat.

Elle doit retrouver des moyens et chercher, avec l’aide du consulat de France à Dakar, à faire rapatrier ses enfants qui sont pressés de retrouver le chemin de l’école, à Paris. Une fois le retour obtenu, l’autre combat sera de retrouver un toit suffisamment grand pour rassembler toute la fratrie. Parce-que, confiant d’avoir réussi le coup parfait en éloignant sa femme et ses enfants de la France où leurs voix pourraient être plus audibles que la sienne, Mamadou Aliou Diallo avait fait annuler le bail de location de son épouse. Et rendu leur appartement parisien qui était, certainement, à son nom. Et croyait dur comme fer que dans “la jungle sénégalaise où il n’y aurait ni loi ni foi et tout où s’achèterait par l’argent“, il pouvait se débarrasser de sa famille sans que personne ne pipe mot. Avec ce retournement de situation, tout porte à croire qu’il s’est lourdement trompé sur le compte du Sénégal.