S’il y a un homme qui en ces temps troubles et d’hypocrisie générale aura marqué son époque et est entré à jamais dans l’histoire, c’est bien le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Alors que peu de gens, au-delà des frontières européennes, étaient capables de reconnaitre son visage dans un lot de 10 clichés, le visage du Premier ministre espagnol est désormais entré dans les foyers, dans le cœur de ceux-là qui n’ont pas de voix de véto et ne disposent pas de médias suffisamment puissants pour faire valoir leurs points de vue.

Par son refus de cautionner les assassinats perpétrés depuis des décennies par le duo Israélo Américain sur des populations civiles de Gaza, de Beyrouth, du Yémen et de Téhéran, par son “non à une guerre injuste et injustifiée” et son appel au respect du droit international bafoué en permanence par ces deux puissances militaires, Pédro Sanchez a redonné de l’espoir à tous ceux-là qui croyaient que la puissance mondaine enlevait toute humanité à l’être humain.

Par son refus de voir son espace servir de bases arrières aux militaires américains qui partent larguer des bombes sur des civils non armés, Madrid et son Premier ministre sont entrés dans l’histoire et dans nos cœurs.

Pendant ce temps, cette France de Macron que nous croyions connaitre et qu’on avait toujours présentée comme le berceau des Droits de l’Homme, s’est transformée en caudataire moutonnier, un vulgaire «béni oui oui», un servile toutou d’un mégalomane que l’histoire nous présentera, dans quelques années, comme un homme souffrant d’une pathologies mentales incurables que la Science n’avait pu déceler à temps; comme on l’a entendu dire d’Adolphe Hitler.

Donald Trump est un criminel comme Benjamin Netanyahu, -ce sont des tueurs de masses- que l’humanité, à défaut de pouvoir arrêter le massacre, doit condamner fermement. Pédro Sanchez a redonné espoir à toute l’humanité. A nous, humains soucieux de la paix mondiale, de le rendre immortel et faire connaitre sa politique.