Lutte: Eumeu Sène veut être “agressé” par Ada Fass pour lui…

C’est sous le sceau de l’expérience qu’Eumeu Sène est apparu ce lundi lors de son face-à-face avec Ada Fass. Le Tay Shinger n’a pas voulu en dire plus à part exhorter son adversaire du 19 avril à prendre des initiatives du fait de son jeune âge.

Sorti d’une défaite amère contre Franc, Eumeu Sène va signer son retour dans l’arène pour croiser le fer avec Ada Fass. Un choc générationnel que le Tay Shinger entend aborder avec expérience. « Quand je regarde Ada Fass il me rappelle mes débuts dans l’arène quand j’agressais mes aînés plein d’énergie.

J’espère juste qu’il va faire comme tel et venir m’agresser le jour du combat », a affirmé Eumeu Sène devant Ada Fassl poursuit en laissant l’initiative à Ada Fass : « C’est un jeune, je m’attends à des étincelles venant de lui. Le jour-j, vous verrez ce que je vais amener s’il fait ce qu’il doit faire. Il peut parler comme il veut ici, mais le jour du combat il va me respecter de forcer », a averti le Tay Shinger.