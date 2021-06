Thiès : Ousseynou Fall, membre du M2D, cueilli chez lui par la gendarmerie

Ousseynou Fall, membre du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) à Thiès, a été cueilli chez lui, par des éléments de la gendarmerie nationale et placé en garde à vue à la brigade de recherche de la ville. Et les gendarmes n’ont pas notifié les motifs de l’arrestation de cet ancien caporal.

Mais le coordinateur du M2D de Thiès, Saliou Ndiaye a annoncé que c’est hier lundi, aux environs de 14 heures, que les limiers sont allés le cueillir à son domicile. Il croit ainsi que c’est l’appel à la mobilisation contre la visite du président Macky Sall à Thiès qui serait la cause de son arrestation.

« Jusqu’à présent, on ne nous a pas notifié les raisons de sa garde à vue. Tout ce qu’on sait, c’est qu’ils l’ont cueilli et retenu à la brigade de recherche. Je pense qu’ils l’ont arrêté à cause de sa vidéo. Notre camarade a fait un direct sur les réseaux sociaux pour appeler à la mobilisation avec des morceaux rouges afin de manifester contre la politique de Macky Sall. C’est surement cela qui serait à l’origine de son arrestation », a expliqué Saliou Ndiaye dans L’Observateur.