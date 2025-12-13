L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (Arp) a annoncé le retrait immédiat des couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare. La mesure fait suite à une inspection ayant révélé la présence de matières premières périmées dans la chaîne de fabrication. L’Association des Boutiquiers du Sénégal est montée au créneau pour donner sa position.

«Ce qui nous inquiète profondément, c’est que la société concernée n’a toujours pas réagi pour apporter des explications, rassurer ou informer la population. Nous pensons également que l’État doit édifier les Sénégalais, surtout sur trois points essentiels. Quel est le stock réellement concerné ? Quelle est la date exacte des matières premières incriminées ? S’agit-il de risques avérés ou non ?», a indiqué Aliou Ba, président de l’Association des Boutiquiers du Sénégal.

Lui et ses camarades avertissent formellement l’entreprise : «Nous voulons protéger les consommateurs. Nous sommes prêts à coopérer, mais les commerçants ne doivent pas perdre de l’argent à cause d’un problème qui ne vient pas d’eux. La société doit récupérer ses produits et rembourser les commerçants. Et si cela n’est pas fait, nous serons obligés de cesser totalement l’achat et la vente de cette marque même quand le problème sera résolu», a-t-il dit sur les ondes de la Rfm.