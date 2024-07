Des frappes israéliennes ont touché samedi une centrale électrique et de…

Des frappes israéliennes ont touché samedi une centrale électrique et des dépôts de carburant dans le port de Hodeida sous le contrôle des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.

Voici ce que nous savons des dégâts causés par cette attaque, une riposte à une frappe de drone des Houthis en Israël.

– Dépôts de carburant en feu –

La première attaque d’Israël du pays le plus pauvre de la péninsule arabique, a visé le port de Hodeida, une porte d’entrée essentielle pour le carburant et l’aide internationale dans les régions du Yémen contrôlées par les Houthis.

Six employés de la Yemen Petroleum Compagny ont été tués dans l’attaque, ont indiqué les rebelles qui contrôlent des pans entiers du Yémen, dont une grande partie de la côte de la mer Rouge. Les images de l’AFPTV ont montré d’énormes flammes et de la fumée noire s’élevant dans le ciel depuis les réservoirs de pétrole en feu et des débris recouvrent le quai où des équipements ont été endommagés.

Des images satellite haute résolution de Maxar Technologies ont montré des flammes dévorant une zone de stockage de carburant fortement endommagée, qui brûlait toujours lundi, selon un correspondant de l’AFP.

Un employé du port de Hodeida, témoin des frappes, a déclaré que plusieurs réservoirs avaient explosé successivement. Mais “le port, avec ses quais, ses conteneurs et ses navires, est intact”, a déclaré l’employé sous couvert de l’anonymat.

Des images satellites de Planet analysées par l’organisation pacifiste néerlandaise PAX montrent qu’au moins 33 réservoirs de pétrole ont été détruits, a déclaré Wim Zwijnenburg, chef de projet au sein de l’ONG.

“Nous nous attendons à d’autres dégâts, car tous les réservoirs ne sont pas visibles en raison de l’épaisse fumée” provenant de l’incendie, a-t-il indiqué à l’AFP.

– Grues, navires –

Selon M. Zwijnenburg, le bombardement a provoqué la perte d’au moins des dizaines de milliers de litres de pétrole. “On s’attend à une pollution côtière localisée due aux eaux usées et aux fuites de carburant”, a déclaré l’expert, spécialisé dans les impacts environnementaux de la guerre.

La société de sécurité maritime Ambrey a indiqué que les images satellites montraient “des dommages importants aux installations des produits pétroliers”, précisant toutefois que “les installations de stockage du terminal de vrac ne semblaient pas avoir été touchées”.

L’attaque a réduit la capacité de stockage de carburant du port de 150.000 à 50.000 tonnes et a détruit plusieurs grues, a déclaré le groupe américain Navanti, citant des marchands.

L’armée israélienne a publié dimanche une vidéo montrant qu’elle a visé deux grues du port de conteneurs et le groupe Navanti a déclaré que cinq grues sont maintenant “très probablement non opérationnelles”.

Ambrey a indiqué de son côté que deux navires marchands se trouvaient à côté du point d’impact où les grues ont été touchées, mais n’a pas précisé s’ils avaient été endommagés.

L’agence britannique avait précédemment observé quatre navires marchands dans le port au moment des frappes et huit autres au mouillage. “Aucune arrivée ou départ de navire n’a eu lieu depuis l’attaque”, a précisé Ambrey lundi.

– Navire d’aide endommagé –

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué lundi à l’AFP qu’un navire affrété par ses services et transportant notamment des vivres et du carburant a subi des “dommages mineurs”.

Le navire “reste opérationnel”, mais “les 780.000 litres de carburant ont probablement été détruits”, a déclaré Pierre Honnorat, directeur du PAM au Yémen, ajoutant que tout le personnel de l’agence était sain et sauf. Cette perte de carburant n’aura pas d'”effet significatif sur nos opérations“, a-t-il ajouté.

Les autorités portuaires ont assuré que Hodeida “fonctionnait à pleine capacité”, selon l’agence de presse Saba des rebelles.

“Nous travaillons 24 heures sur 24 pour recevoir tous les navires et il n’y a aucune inquiétude concernant la chaîne d’approvisionnement et les livraisons de nourriture, de médicaments et de dérivés du pétrole”, a déclaré dimanche Nasr al-Nousairi, un responsable du port, cité par Saba.

Un responsable houthi a déclaré lundi que “des travaux sont en cours pour recevoir et décharger des cargaisons de nourriture et de carburant dans les 24 heures”.

Alors que les pompiers luttaient toujours pour contenir le feu, un incendie qui s’est déclaré dans une centrale électrique voisine était presque sous contrôle lundi, selon Mohammed Albasha, analyste principal du Navanti Group pour le Moyen-Orient.

“Les réparations ont commencé” alors que l’électricité revient progressivement dans la ville après les coupures du week-end, a déclaré l’analyste.