Sunu Senelec (Épisode 7) : Dans les coulisses des délégations régionales, fers de lance de la proximité

Le dernier numéro de l’émission « Sunu Senelec » propose une plongée inédite au cœur du dispositif opérationnel de la compagnie nationale d’électricité. Objectif : décrypter le rôle stratégique des quatre délégations régionales qui maillent le territoire national, de Ziguinchor à Saint-Louis.

Comment Senelec parvient-elle à maintenir le cap de la performance à des centaines de kilomètres de son siège dakarois ? La réponse tient en deux mots : décentralisation et proximité. Le 7ᵉ épisode de l’émission Sunu Senelec lève le voile sur le fonctionnement des délégations régionales, ces structures pivots qui assurent la continuité du service public de l’énergie.

Un maillage stratégique : de la Casamance au Nord

Le reportage embarque le téléspectateur dans un tour du Sénégal électrique. De Ziguinchor à Saint-Louis, en passant par les hubs logistiques de Thiès et Kaolack, l’émission explore la diversité des défis territoriaux. Chaque délégation régionale agit comme une “Senelec miniature”, capable d’adapter ses missions aux réalités locales, qu’il s’agisse de l’entretien des réseaux en zone forestière ou de la gestion de la demande croissante dans les centres urbains secondaires.

Les missions : Au-delà de la distribution

L’émission met en lumière le travail souvent invisible des agents de terrain. Au-delà de la simple distribution, les délégations régionales portent trois missions essentielles :

La maintenance préventive : Anticiper les pannes pour garantir une qualité de service optimale. L’électrification rurale : Accélérer l’accès à l’énergie dans les zones les plus reculées. La relation client : Offrir un service de proximité pour répondre aux besoins spécifiques des abonnés régionaux.

La proximité comme gage de performance

En donnant la parole aux acteurs de terrain, Sunu Senelec démontre que la technologie ne fait pas tout. C’est l’organisation humaine de ces délégations qui permet de réduire les délais d’intervention et de renforcer le lien de confiance avec les populations. Véritables relais de l’ambition nationale de souveraineté énergétique, ces structures régionales confirment leur statut de piliers du développement territorial.