L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique a ordonné le retrait immédiat des couches et serviettes hygiéniques Softcare, après la découverte de matières premières périmées dans l’usine de production de Sindia. La commercialisation est suspendue jusqu’à la mise en conformité du processus de fabrication.

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a annoncé, dans une lettre officielle datée du 8 décembre 2025, le retrait immédiat des couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare du marché sénégalais. Cette décision fait suite à une inspection menée dans l’usine de production située à Sindia, dans la région de Thiès, où des matières premières périmées ont été découvertes dans le circuit de fabrication de produits destinés aux bébés, enfants et femmes.

Face à ce constat jugé grave, l’ARP a ordonné la suspension de la commercialisation de ces articles jusqu’à la mise en conformité complète du processus de fabrication. L’Agence invite par ailleurs les professionnels de santé et les consommateurs à cesser l’utilisation de ces produits afin de prévenir tout risque sanitaire.

Cette mesure conservatoire vise à protéger les populations, en particulier les groupes les plus vulnérables. L’ARP a également informé les organisations professionnelles de santé, les associations de consommateurs et les autorités concernées pour assurer une diffusion large et rapide de l’information.