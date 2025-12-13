Interpellé après la diffusion d’une vidéo aux propos jugés menaçants, Mouhamadou Sidibé a été déféré devant le parquet. Le militant de Pastef est poursuivi pour de lourdes infractions, dans un contexte de tensions politiques impliquant le président Bassirou Diomaye Faye.

D’après le quotidien Libération, Mouhamadou Sidibé a été arrêté par la Section de recherches de la gendarmerie après la mise en ligne d’une vidéo largement partagée sur « Jallalé TV », à l’issue de la manifestation de la journée des martyrs le 7 décembre. Dans cet enregistrement, le militant de Pastef a tenu des propos perçus comme des menaces à l’encontre des autorités, sur fond de climat politique tendu entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Présenté ce vendredi au parquet, il est poursuivi pour plusieurs infractions graves, notamment atteinte à la sûreté de l’État, menace verbale sous condition, provocation publique à commettre un crime ou un délit, offense au chef de l’État et diffusion de messages susceptibles de perturber l’ordre public.

La vidéo incriminée montre l’intéressé affirmant qu’il n’attendait, avec ses camarades, qu’un signal d’Ousmane Sonko pour déloger Diomaye au Palais Des déclarations que les autorités judiciaires assimilent à une menace directe contre les institutions.