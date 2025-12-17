Inspection de l’ARP : les produits SOFTCARE jugés conformes aux normes sanitaires

L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé, dans un communiqué officiel en date du 16 décembre 2025, les conclusions d’une mission d’inspection menée au sein de l’usine SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, située à Sindia.

Selon l’ARP, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des recommandations visant le respect des normes de qualité et la protection de la santé des consommateurs. À l’issue de l’inspection et après un examen approfondi de la documentation transmise par l’entreprise, l’Agence indique que les matières premières périmées n’ont pas été utilisées dans le processus de production.

Par conséquent, les produits fabriqués par SOFTCARE, notamment les couches et serviettes hygiéniques, ont été jugés conformes aux normes en vigueur, propres à la consommation et autorisés à être mis sur le marché.

L’ARP précise qu’elle poursuivra ses missions de surveillance et de contrôle afin d’assurer le respect continu des normes réglementaires et de garantir une protection optimale de la santé publique.