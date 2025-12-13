Diffamation : 1 milliard de FCFA réclamé à Dame Mbodj, procès renvoyés

Les deux procédures de diffamation opposant Dame Mbodj à Sitor Ndour d’une part et Dame Mbodj contre Madiambal Diagne d’autre part figuraient au rôle du tribunal correctionnel, hier, jeudi 11 décembre 2025. Mais, toutes les deux affaires ont été renvoyées pour jugement au 11 juin 2026. Ni le Directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip SA), Dame Mbodj, ni les parties civiles Madiambal Diagne et Sitor Ndour ne se sont présentés à l’audience.

Pour rappel, l’ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour, avait porté plainte contre Dame Mbodj pour des propos qu’il avait tenus à la suite de son acquittement par la chambre criminelle de Dakar, dans un procès de viol contre son ancienne femme de ménage. Sitor expliquait que Dame Mbodj lui avait imputé ce viol tout en précisant que son acquittement est un scandale. Sitor Ndour, pour laver son honneur, lui réclame 500.000.000 de F Cfa de dommages et intérêts dans sa citation directe.

Pour ce qui est de Madiambal Diagne, il lui réclame aussi le même montant de 500.000.000 de F Cfa en guise de réparation, pour des faits de diffamation qu’il lui reproche. Il avait ainsi qualifié le journaliste de “bandit” et de “délinquant foncier”.

Les echos