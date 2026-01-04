« Patriote en chef » : El Malick Ndiaye appelle Ousmane Sonko à rassembler la famille PASTEF

À l’occasion de l’anniversaire de PASTEF – Les Patriotes, le Secrétaire national à la communication du parti, El Malick Ndiaye, a consacré une large part de son message à un hommage solennel au président de PASTEF, Ousmane Sonko, qu’il présente comme la figure centrale et fondatrice du projet patriotique.

Dans une déclaration marquée par la gravité du moment et la dimension historique du combat mené par le parti, El Malick Ndiaye a tenu à souligner le rôle déterminant joué par Ousmane Sonko dans l’éveil politique et citoyen du Sénégal. « En ce jour symbolique, je souhaite exprimer ma profonde gratitude et rendre un hommage appuyé au Président Ousmane Sonko, initiateur et porteur visionnaire de cet idéal patriotique », a-t-il affirmé.

Selon lui, le leadership de Sonko a constitué un tournant majeur dans la conscience collective nationale. « Par son courage, sa clairvoyance et sa détermination, il a su éveiller la conscience citoyenne et redonner au peuple sénégalais confiance en sa dignité et en sa capacité à décider de son destin », a insisté le responsable de PASTEF, rappelant que le projet porté par Sonko dépasse largement le cadre partisan.

Cet hommage s’inscrit, précise-t-il, dans une reconnaissance plus large du travail de fond mené dès les origines du mouvement. El Malick Ndiaye a ainsi associé à cette reconnaissance « tous les membres fondateurs de PASTEF », ces femmes et ces hommes qui, « dans l’engagement, la discrétion et parfois l’adversité, ont posé les premières pierres de ce mouvement ». Grâce à cette dynamique collective impulsée par Ousmane Sonko, PASTEF est devenu, selon lui, « bien plus qu’un parti politique : un idéal, une école de patriotisme, d’éthique, de justice et de souveraineté ».

Revenant sur la portée symbolique de l’anniversaire, El Malick Ndiaye a souligné que la célébration ne se limitait pas à un simple jalon chronologique. « Nous ne fêtons pas seulement la naissance d’un parti politique. Nous célébrons un idéal, une marche collective, une révolution morale et citoyenne », a-t-il déclaré, décrivant le projet initié par Ousmane Sonko comme « une espérance portée par un peuple digne, courageux et déterminé ».

Dans cette perspective, le président de PASTEF est présenté comme le catalyseur d’un engagement fondé sur des valeurs cardinales. « PASTEF, c’est l’histoire du patriotisme, de la détermination, de la résilience et de la résistance », a rappelé El Malick Ndiaye, évoquant « des sacrifices parfois ultimes consentis au nom de la vérité, de la justice, de la dignité et de la souveraineté ».

L’appel lancé à Ousmane Sonko ne s’arrête pas à l’hommage. Dans un contexte marqué par des tensions internes et des défis politiques majeurs, El Malick Ndiaye a interpellé directement le leader du parti. « J’en appelle au patriote en chef, le président Ousmane Sonko, pour rassembler la famille et restaurer l’esprit d’unité », a-t-il déclaré, soulignant que PASTEF doit rester « une communauté de valeurs, une fraternité de destin et un chemin d’espérance ».