Réélection de Lamine Naham : Le parcours incroyable du petit-fils d’El Hadj Malick Sy devenu maire en France

Maire sortant, Lamine Naham confirme sa personnalité et son leadership en obtenant avec brio 46,97 % des suffrages exprimés. Ce score fait de lui le leader incontesté de cette commune française située dans la petite couronne est d’Angers, dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Un résultat historique au terme d’un parcours de combattant, marqué toutefois par une forte abstention, une grande partie des inscrits ne s’étant pas rendus aux urnes.

Nombreux seront ceux qui se souviendront de ce dimanche 22 mars, où Lamine Naham a été réélu maire de Trélazé après quatre ans d’exercice à la tête de la municipalité. Homme d’humanité, il a gagné la confiance de 2 703 électeurs qui lui ont accordé leurs voix, soit 46,97 % des suffrages exprimés. Une belle consécration saluée par la diaspora, ses militants et ses sympathisants.

Né à Dakar, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, Lamine Naham est arrivé en France, plus précisément à Angers, en 1992 après son baccalauréat, grâce à une bourse accordée aux élèves méritants. Éminent expert en fiscalité, Lamine Naham dirige une entreprise d’import-export en mobilier. Originaire de Dagana et de Podor, au nord du Sénégal, il est le petit-fils d’El Hadj Malick Sy par sa lignée paternelle de Gaé et de Bokhol dans le Waalo. Il est, par ailleurs, apparenté au célèbre footballeur Moustapha Naham et frère du talentueux artiste-compositeur Mustapha Naham, initiateur du festival international Dialawaly de Dagana. Très attaché à sa culture et à ses origines, Lamine Naham se rend souvent à la Patte d’Oie où réside son père, Moustapha Naham senior, qui fut le pilote d’aviation de feu El Hadj Djily Mbaye.

Adoubé par les populations de la commune de Trélazé, Lamine Naham reste aujourd’hui une figure montante de la scène politique française. Armé d’un courage extraordinaire et d’une volonté absolue, il représente l’espoir de toute une commune. Dans son discours prometteur, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre le travail remarquable déjà accompli et reconnu par le grand public.