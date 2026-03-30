Crise au sein du PS : Alioune Ndoye appelle à une refondation

Le maire de Dakar-Plateau et directeur de l’école du Parti socialiste (PS), Alioune Ndoye a exprimé ses inquiétudes sur la crise que traverse actuellement le Parti socialiste (PS). Selon lui, leur formation politique « s’efface progressivement de la scène politique », en raison de problèmes de leadership, d’organisation et de confiance. « Le Parti socialiste a un problème d’existence réel sur la scène politique sénégalaise. Il doit revoir son projet à adresser aux Sénégalais et parler à toutes les strates de la population », a-t-il déclaré, ce dimanche sur la RSI.

Revenant sur le compagnonnage du PS avec l’ancien régime au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), il estime que cette orientation avait été validée par le parti, malgré des divergences internes, soulignant toutefois que la principale difficulté réside dans le fonctionnement interne et l’animation des instances, qu’il juge insuffisants.

Alioune Ndoye a rejeté l’idée d’un déclin irréversible, plaidant pour une refondation du parti, avec une transition générationnelle. Il a aussi appelé à des changements pour retrouver la place du PS dans la scène politique nationale.