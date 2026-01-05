Revue presse Sénégal : entre ruptures politiques, silences de l’État et quête d’équilibre

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 05 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Yoor-Yoor parle d’un « message fort » du leader de Pastef, interprété comme un appel à la mobilisation et à l’unité nationale.

L’Info et Point Actu évoquent une recomposition politique accélérée, avec Sonko, Karim Wade et Macky Sall désormais déjà en campagne, malgré l’échéance encore lointaine.

La scène politique sénégalaise entre dans une phase de pré-campagne permanente, où chaque déclaration devient stratégique. Sonko s’impose comme le pivot du débat, forçant adversaires et alliés à se positionner.

Économie et finances publiques

Direct News s’interroge : « Où sont passés les milliards mobilisés ? », pointant les retards de paiement des salaires à l’étranger.

Rewmi Quotidien annonce un Sénégal en quête de 6 000 milliards FCFA, au nom de la souveraineté économique.

Walf Quotidien alerte sur des projets majeurs annoncés mais non réalisés en 2025.

Entre ambitions affichées et réalités budgétaires, l’État fait face à un déficit de lisibilité économique. La question de la reddition des comptes devient centrale dans un contexte de rareté des ressources.

Justice et affaires judiciaires

Libération annonce une ouverture d’informations judiciaires sur plusieurs dossiers sensibles.

Les Échos s’attarde sur l’affaire Ngagne Demba Touré, désormais au banc des accusés.

Source A promet des révélations exclusives sur des dossiers politico-judiciaires.

La justice semble vouloir reprendre la main, mais reste scrutée par une opinion publique exigeante, méfiante face à toute impression de règlement de comptes.

Société et faits divers

Tribune met en lumière la fuite des cerveaux, symptôme d’un malaise social persistant.

Le Point salue le discours de redressement d’Ahmadou Al Aminou Lo, appelant à la responsabilité collective.

Sud Quotidien alerte sur une filière stratégique au bord de l’asphyxie, notamment dans l’agriculture.

Le Sénégal fait face à un paradoxe social : une jeunesse dynamique mais désillusionnée, en quête d’opportunités concrètes plus que de discours.

Sport

Record, Stades et Point Actu Sport célèbrent la qualification du Sénégal et la performance XXL de Sadio Mané, « plus fort que jamais ».

La victoire contre le Soudan et la qualification en quarts nourrissent l’espoir d’un nouveau sacre.

Dans un contexte social et politique tendu, le football joue encore son rôle de soupape nationale, offrant fierté et cohésion au peuple sénégalais.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.