Accusations contre Sonko : la position tranchée de Sheikh Alassane Sène

« Le procureur doit s’autosaisir sur les accusations contre Sonko». C’est l’avis de Sheikh Alassane Sène. Le candidat de la coalition Jamm Rewmi était l’invité des rédactions du groupe Emedia Invest, hier jeudi.

Il dit : « Ce ne sont que des accusations, et je n’en ai aucune preuve. Cependant, nous sommes dans un État organisé, le procureur doit s’autosaisir. »

Repris par Bes Bi, il a tenu à préciser qu’il fait « partie de ceux qui prient pour que Sonko soit libéré et puisse participer » au scrutin présidentiel. « Il faut que l’on revienne à la paix», défend-il.

L’accusation a été portée par le député de Benno, Matar Diop. Lors de son intervention en marge de l’examen du budget du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi, le parlementaire a soutenu que le leader de l’ex-Pastef aurait reçu des fonds de bailleurs intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal.