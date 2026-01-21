M. Thiam, alias « Thiam Balamaissa », 40 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa jeune épouse, Amy Kâ. Cette agression d’une brutalité inouïe est survenue à Malika, après seulement quatre mois de mariage.

Une jalousie aveugle aux conséquences fatales

Tout bascule le 12 novembre 2019, selon L’Observateur, lorsqu’un colocataire insinue que la jeune épouse entretiendrait une relation extra-conjugale. Malgré des doutes sur la véracité de ces propos, Thiam, chauffeur au tempérament volcanique et au passé pénal chargé, sombre dans une rage noire. Après une première nuit de tension, l’irréparable est commis le lendemain.

La thèse de « l’accident » balayée par l’autopsie

À la barre, l’accusé a tenté de présenter les faits comme un accident domestique. Selon sa version, il aurait simplement repoussé sa femme, qui se serait cognée sur le lit avant de succomber à une « crise de transe ».

Mais le rapport d’autopsie est formel : Amy Kâ est décédée des suites d’une luxation cervicale et d’une lésion de la moelle épinière, consécutives à un coup violent porté avec un objet contondant. Le procureur a condamné la « mauvaise foi » de l’accusé, qui aurait même empêché les voisins de s’approcher de la victime agonisante.

Un mari récidiviste et violent

Les témoignages décrivent un homme colérique, sous l’emprise de l’alcool le soir du drame, ayant déjà exercé des violences répétées sur son épouse. L’accusé est également poursuivi pour détention de chanvre indien, retrouvé dans sa chambre lors de la perquisition.

Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité, estimant que l’intention de donner la mort est manifeste au regard de la violence des coups.

La défense, de son côté, plaide pour une requalification des faits en « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », sollicitant la clémence du tribunal au nom de son client après six ans de détention préventive. La mère de la victime s’est, quant à elle, désistée de toute demande de réparation financière.

Le verdict est attendu pour le 3 mars prochain, complète le quotidien du Groupe futurs médias.