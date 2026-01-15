CAN 2025 : la FBF limoge Brama Traoré après l’échec des Étalons

La sanction est tombée à la Fédération burkinabè de football. Tirant les conséquences de la débâcle des Étalons à la CAN Maroc 2025, la FBF a décidé de mettre un terme, mercredi 14 janvier 2026, à sa collaboration avec le sélectionneur Brama Traoré et l’ensemble de son staff technique.

Dans un communiqué sans détour, l’instance dirigeante du football burkinabè estime que les résultats enregistrés sont très loin des ambitions arrêtées en amont de la compétition, qui tablaient au minimum sur une place en demi-finales. Face à cette contre-performance jugée inacceptable, les contrats du sélectionneur et de ses assistants ont été purement et simplement résiliés.

La Fédération burkinabè de football annonce par ailleurs l’ouverture immédiate d’un nouveau processus de recrutement, afin de doter rapidement l’équipe nationale d’un nouvel encadrement technique capable de relancer les Étalons et de répondre aux exigences de performance fixées par les autorités sportives.