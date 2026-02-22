Pendant que Keur Massar Nord et Yeumbeul avancent, Keur Massar Sud, Jaxay et Malika peinent à convaincre (Par Cheikh Ndoye)

Dans le département de Keur Massar, l’heure est clairement au bilan. À mesure que les communes rivalisent d’initiatives et d’inaugurations, les comparaisons deviennent inévitables. Et le contraste saute aux yeux.

À Keur Massar Nord, les autorités municipales multiplient les réalisations visibles : infrastructures de proximité, aménagements urbains, équipements collectifs. La dynamique est similaire du côté de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud, où les maires enchaînent les inaugurations et communiquent activement sur l’état d’avancement de leurs projets.

Dans ces communes, l’action municipale se traduit par des chantiers achevés, des coupures de ruban et une présence régulière sur le terrain. Pour leurs partisans, ces maires incarnent une gouvernance active et orientée vers les résultats.

Un retard qui interroge

En revanche, la situation paraît plus délicate à Keur Massar Sud, à Jaxay-Parcelles et à Malika. Dans ces communes, les inaugurations majeures se font rares et les réalisations visibles peinent à marquer les esprits.

Habitants et acteurs communautaires évoquent des problèmes persistants : routes dégradées, difficultés d’assainissement, éclairage public insuffisant, manque d’infrastructures sociales. Beaucoup estiment que le rythme d’exécution des projets reste en deçà des attentes.

Le débat dépasse désormais les simples considérations politiques. Il s’agit d’un enjeu de crédibilité et d’efficacité. À l’heure où certaines communes affichent leurs avancées, d’autres sont confrontées à une pression croissante pour justifier leurs retards.

L’heure des comparaisons .Dans un même département, les réalités divergent. Cette situation alimente les discussions dans les quartiers, sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques locaux. Les citoyens observent, comparent et évaluent.

Au-delà des discours, c’est le concret qui parle : infrastructures livrées, cadre de vie amélioré, réponses apportées aux préoccupations quotidiennes.

Dans le département de Keur Massar, l’heure n’est plus seulement aux promesses, mais aux résultats. Et face au contraste actuel, certains maires convainquent… tandis que d’autres doivent encore prouver.

Cheikh Ndoye